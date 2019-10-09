Зеленський провів телефонну розмову з Меркель

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у Twitter написав посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"Щойно відбулася вже 5-а за ліком телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським та Федеральним канцлером Ангелою Меркель. Цей надзвичайно тісний довірливий особистий контакт двох лідерів - наша найпотужніша політична зброя задля відновлення територіальної цілісності України!" - зазначив він.



Попередня розмова лідерів відбулася 28 серпня.

Меркель днями заявила, що передумови для саміту "нормандської четвірки" створені і він відбудеться у Парижі.

Помічник президента РФ з міжнародних справ Юрій Ушаков заявив, що терміни проведення саміту в "нормандському форматі" поки не обговорювалися, але, враховуючи графік Владіміра Путіна, в жовтні зустріч навряд чи відбудеться.