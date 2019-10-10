Зеленский рассказал об отношениях с Меркель после его критики

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него с Ангелой Меркель "очень хорошие отношения", и она понимает, почему он критиковал ее в телефонном разговоре с Дональдом Трампом.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Зеленский рассказал журналистам во время пресс-марафона в Киеве в четверг.

"Я разговаривал вчера с госпожой канцлером, у нас очень хорошие отношения. Мы вовсе не поднимали эту тему", - сказал президент.

В то же время он выразил убеждение, что Меркель понимает причины его риторики.

"Я думаю, что эта ситуация... Она поняла. Я знаю, что она знает, почему моя риторика была такой. Я не хотел никого обидеть. Я сказал то, что думаю, я всегда так делаю", - отметил Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что перед его телефонным разговором с Трампом российскую делегацию вернули в ПАСЕ, а Германия вместе с РФ и дальше продолжала строить в обход Украины газопровод "Северный поток-2".

Он подчеркнул, что на встречах с Макроном и Меркель лично говорил им, что его не устраивает в политике в отношении Украины, а они говорили, что не устраивает их.

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Напомним, в обнародованной стенограмме телефонного разговора Трампа и Зеленского президент США критиковал Германию, заявляя, что она ничего не делает для Украины, а Владимир Зеленский с ним соглашался.

Зеленский также критиковал Париж и Берлин за недостаточные санкции в отношении России.

Позже Зеленский рассказал, что телефонный разговор с президентом США, в котором он критиковал ЕС, произошел в сложный период ослабления санкций против РФ со стороны европейских стран.