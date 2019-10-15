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Радбез ООН в середу обговорить наступ Туреччини в Сирії

Вівторок, 15 жовтня 2019, 17:37

Рада Безпеки ООН збереться в середу для обговорення останніх подій в Сирії, на півночі якої Туреччина проводить військову операцію.

Як пише "Європейська правда", про це стало відомо агентству Reuters від дипломатів.

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П'ять європейських членів Радбезу ООН, Велика Британія, Франція, Німеччина, Бельгія і Польща, просили провести закрите обговорення. Вони висловили сильне занепокоєння ситуацією.

Це буде друге засідання Ради з того часу, як Туреччина почала військове вторгнення у північну Сирію.

Туреччина каже, що її операція на півночі Сирії спрямована на нейтралізацію курдського ополчення YPG, яке вона вважає терористичним і таким, що загрожує її безпеці.

Наступ Туреччини і виведення військ США з регіону викликали жорстку міжнародну критику, оскільки сирійські курди були головними союзниками Заходу в боротьбі проти ІДІЛ в Сирії.

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Днями сирійські курди, у минулому союзники США, домовилися з урядом Башара Асада, аби той надіслав свої війська на північ Сирії з метою зупинити наступ Туреччини.

У понеділок війська уряду Сирії, підтримувані Росією, увійшли у північне місто Манбідж, з якого раніше вийшли війська США.

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ООН Туреччина Сирія
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