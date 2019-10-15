Радбез ООН в середу обговорить наступ Туреччини в Сирії
Рада Безпеки ООН збереться в середу для обговорення останніх подій в Сирії, на півночі якої Туреччина проводить військову операцію.
Як пише "Європейська правда", про це стало відомо агентству Reuters від дипломатів.
П'ять європейських членів Радбезу ООН, Велика Британія, Франція, Німеччина, Бельгія і Польща, просили провести закрите обговорення. Вони висловили сильне занепокоєння ситуацією.
Це буде друге засідання Ради з того часу, як Туреччина почала військове вторгнення у північну Сирію.
Туреччина каже, що її операція на півночі Сирії спрямована на нейтралізацію курдського ополчення YPG, яке вона вважає терористичним і таким, що загрожує її безпеці.
Наступ Туреччини і виведення військ США з регіону викликали жорстку міжнародну критику, оскільки сирійські курди були головними союзниками Заходу в боротьбі проти ІДІЛ в Сирії.
Днями сирійські курди, у минулому союзники США, домовилися з урядом Башара Асада, аби той надіслав свої війська на північ Сирії з метою зупинити наступ Туреччини.
У понеділок війська уряду Сирії, підтримувані Росією, увійшли у північне місто Манбідж, з якого раніше вийшли війська США.