Совбез ООН в среду обсудит наступление Турции в Сирии

Совет Безопасности ООН соберется в среду для обсуждения последних событий в Сирии, на севере которой Турция проводит военную операцию.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно агентству Reuters от дипломатов.

Пять европейских членов Совбеза ООН, Великобритания, Франция, Германия, Бельгия и Польша, просили провести закрытое обсуждение. Они выразили сильное беспокойство ситуацией.

Это будет второе заседание Совета с тех пор, как Турция начала военное вторжение в Северную Сирию.

Турция говорит, что ее операция на севере Сирии направлена ​​на нейтрализацию курдского ополчения YPG, которое она считает террористическим и угрожающим ее безопасности.

Наступление Турции и вывод войск США из региона вызвали жесткую международную критику, поскольку сирийские курды были главными союзниками Запада в борьбе против ИГИЛ в Сирии.

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На днях сирийские курды, в прошлом союзники США, договорились с правительством Башара Асада, чтобы тот прислал свои войска на север Сирии с целью остановить наступление Турции.

В понедельник войска правительства Сирии, поддерживаемые Россией, вошли в северный город Манбидж, из которого ранее вышли войска США.