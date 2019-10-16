Новий склад Єврокомісії не розпочне роботу з 1 листопада - ЗМІ

Новий склад Європейської комісії під керівництвом Урсули фон дер Ляєн не почне роботу 1 листопада, як було заплановано.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише бельгійське видання Le Soir.

Конференція президентів Європейського парламенту - керівники політичних груп і президент - у середу затвердить порядок денний пленарної сесії, яка відбудеться наступного тижня в Страсбурзі.

І, за даними видання, в цьому порядку денному не буде питання про затвердження нової Єврокомісії 23 жовтня, як це було передбачено.

Це буде означати офіційне продовження роботи Єврокомісії Жана-Клода Юнкера після 1 листопада.

Продовження відбудеться як мінімум на місяць, тому що в Європарламенті не бачать можливості організувати голосування за новий склад раніше наступної пленарної сесії в кінці листопада.

Якщо таке голосування призначать на 27 листопада і воно буде успішним, нова Єврокомісія почне працювати з 1 грудня. В цей же день розпочнеться робота нового президента Європейської ради Шарля Мішеля.

Як відомо, у нової Єврокомісії виникли проблеми з кандидатурами в єврокомісари від Угорщини, Румунії та Франції. Перші пропозиції були відхилені профільними комітетами Європарламенту.

Крім того, в Румунії відбулася зміна уряду, і тепер друга подана кандидатура повинна бути схвалена новим Кабміном, який ще не затверджений.