Новый состав Еврокомиссии не начнет работу с 1 ноября – СМИ

Новый состав Европейской комиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен не начнет работу 1 ноября, как было запланировано.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет бельгийское издание Le Soir.

Конференция президентов Европейского парламента - руководители политических групп и президент - в среду утвердит повестку дня пленарной сессии, которая состоится на следующей неделе в Страсбурге.

По данным издания, в этой повестке не будет вопроса об утверждении новой Еврокомиссии 23 октября, как это было предусмотрено.

Это будет означать официальное продление работы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера после 1 ноября.

Продление будет как минимум на месяц, потому что в Европарламенте не видят возможности организовать голосование за новый состав ранее следующей пленарной сессии в конце ноября.

Если такое голосование назначат на 27 ноября и оно будет успешным, новая Еврокомиссия начнет работать с 1 декабря. В этот же день начнется работа нового президента Европейского совета Шарля Мишеля.

Как известно, в новой Еврокомиссии возникли проблемы с кандидатурами в еврокомиссары от Венгрии, Румынии и Франции. Первые предложения были отклонены профильными комитетами Европарламента.

Кроме того, в Румынии произошла смена правительства, и теперь вторая ​​кандидатура должна быть одобрена новым Кабмином, который еще не утвержден.