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Северная Македония назначила досрочные выборы после отказа ЕС начать переговоры

Понедельник, 21 октября 2019, 08:31

Лидеры парламентских партий Северной Македонии согласовали дату досрочных выборов, к проведению которых 19 октября призвал премьер-министр Зоран Заев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на македонский телеканал 24.

Лидеры главных политических партий страны провели встречу в воскресенье и договорились о проведении выборов 12 апреля - на восемь месяцев раньше, чем должны были состояться очередные парламентские выборы.

Заев также сообщил, что с 3 января в Северной Македонии действовать техническое правительство.

Эта дата выборов не помешает процессу ратификации протокола о вступлении страны в НАТО. Северная Македония, как ожидается, станет полноправным членом Альянса в начале декабря.

Напомним, саммит ЕС 17-18 октября не смог согласовать начало переговоров о вступлении с Северной Македонией и Албанией.

Франция, а также Дания и Нидерланды противятся открытию переговоров с Албанией и Северной Македонией о вступлении в ЕС.

Париж говорит, что перед Евросоюзом сейчас слишком много вызовов, чтобы позволить присоединение этих двух балканских государств. Среди вызовов – запланированный Brexit, усиление Китая, российская угроза и миграция. Франция хочет, чтобы Еврокомиссия глубоко реформировала способ ведения переговоров о присоединении.

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