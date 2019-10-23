Прем'єр Ірландії підтримав нове відтермінування Brexit

Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар заявив, що підтримує нове відтермінування Brexit до 31 січня 2020 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

У телефонній розмові з президентом Європейської ради Дональдом Туском сьогодні Варадкар сказав, що вважає, що Британії слід надати продовження, про яке вона просила.

"Прем'єр підтвердив свою підтримку пропозиції президента Туска про надання згоди на продовження, про яке просила Британією", - сказав представник офісу ірландського прем'єра.

Варадкар і Туск "відзначили, що Британія як і раніше збереже можливість покинути ЄС до 31 січня 2020 року, якщо угода про вихід буде ратифікована до цієї дати", - сказав представник ірландського уряду.

Джонсон минулого тижня написав президенту Європейської ради лист з проханням відкласти Brexit до кінця січня. Він був змушений зробити це відповідно до закону, прийнятого британським парламентом у вересні.

Однак він не підписав цей лист і відправив за ним друге, вже з підписом, в якому пояснював, чому вважає продовження непотрібним.

Туск заявив, що рекомендуватиме лідерам країн ЄС погодити прохання Лондона відтермінувати вихід країни з блоку.

Із такою заявою він виступив після того, як Палата громад британського парламенту попередньо схвалили угоду про Brexit, але згодом відмовилася затвердити прискорений графік розгляду угоди, запропонований урядом.

Напередодні перед голосуванням Джонсон обіцяв у разі поразки відкликати угоду і запропонувати дострокові вибори.