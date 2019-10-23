Премьер Ирландии поддержал новую отсрочку Brexit

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что поддерживает новую отсрочку Brexit до 31 января 2020 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

В телефонном разговоре с президентом Европейского совета Дональдом Туском сегодня Варадкар сказал, что считает, что Британии следует предоставить отсрочку, о которой она просила.

"Премьер подтвердил свою поддержку предложения президента Туска о предоставлении согласия на отсрочку, о которой просила Британия", - сказал представитель офиса ирландского премьера.

Варадкар и Туск "отметили, что Великобритания по-прежнему сохранит возможность покинуть ЕС до 31 января 2020 года, если соглашение о выходе будет ратифицировано до этой даты", - сказал представитель ирландского правительства.

Джонсон на прошлой неделе написал президенту Европейского совета письмо с просьбой отложить Brexit до конца января. Он был вынужден сделать это в соответствии с законом, принятым британским парламентом в сентябре.

Однако он не подписал это письмо и отправил за ним второе, уже с подписью, в котором объяснял, почему считает продление ненужным.

Туск заявил, что будет рекомендовать лидерам стран ЕС согласовать просьбу Лондона отсрочить выход страны из блока.

С таким заявлением он выступил после того, как Палата общин британского парламента предварительно одобрили соглашение о Brexit, но впоследствии отказалась утвердить ускоренный график рассмотрения соглашения, предложенный правительством.

Накануне перед голосованием Джонсон обещал в случае поражения отозвать соглашение и предложить досрочные выборы.