Brexit: парламент Британии проведет голосование за досрочные выборы

Палата общин парламента Великобритании в понедельник будет голосовать за предложение премьер-министра Бориса Джонсона провести досрочные выборы 12 декабря.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Джонсон на прошлой неделе сказал, что если предложение будет одобрено, его законопроект о Brexit возобновит свое продвижение через парламент, пока он не будет распущен 6 ноября.

Читайте также В Британии приостановили выпуск монет, посвященных Brexit 31 октября

В соответствии с законом, объявление выборов должны поддержать две трети депутатов – 434.

Согласно прогнозам, премьер-министр может не получить поддержки, которая ему требуется для проведения выборов в выбранную им дату.

Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин сказал, что его депутаты не готовы поддержать выборы его до тех пор, пока не будет исключен риск Brexit без соглашения.

Шотландская национальная партия заявила, что заблокирует попытку выборов. Вместе с Либеральными демократами партия настаивает на выборах 9 декабря - при условии, что ЕС предоставит продление срока действия Brexit до 31 января.

Читайте также Франция единственная из стран ЕС выступает против отсрочки Brexit на три месяца – СМИ

Они предложили законопроект, который бы внес изменения в закон, устанавливающий сроки проведения выборов. Это решение потребует простого большинства голосов депутатов.

Тем временем сегодня послы 27 стран ЕС встретятся в Брюсселе, чтобы обсудить дату продления срока Brexit.

На прошлой неделе они согласились отложить Brexit и, как ожидается, примут решение о новой дате, с возможностью для Великобритании уйти раньше, если и когда соглашение будет ратифицировано.

Проект текста соглашения для послов включает несколько возможных дат Brexit: 30 ноября, 31 декабря или 31 января.

Также будет обязательство о том, что Соглашение о выходе Великобритании из ЕС не может быть пересмотрено в будущем.

Великобритания должна покинуть ЕС в четверг, но послы ЕС работают над альтернативной датой, чтобы избежать "жесткого" Brexit.

Напомним, Палата общин британского парламента предварительно одобрила соглашение о Brexit, но впоследствии отказалась утвердить ускоренный график рассмотрения соглашения, предложенный правительством.

Накануне перед голосованием Джонсон обещал в случае поражения отозвать соглашение и предложить досрочные выборы.