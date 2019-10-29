Кулеба звинуватив Порошенка в піарі на темі ПДЧ

Віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба звинуватив колишнього президента Петра Порошенка у тому, що він активно розкручує тему ПДЧ для України в НАТО, при цьому сам під час своєї каденції не подав заявку.

Як пише "Європейська правда", про це Кулеба сказав у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок в Маріуполі в кулуарах Першого інвестиційного форуму.

"Петро Олексійович Порошенко напередодні завершення свого перебування на посаді президента підписав указ, в якому по суті зобов'язав вже нову владу подавати на ПДЧ. Ця ініціатива не була узгоджена з НАТО і сама попередня українська адміністрація також за п'ять років не подала заявку на ПДЧ", - сказав він.

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"Це була закладена така "міна уповільненої дії" вже під нову владу, і тепер ця тема активно розкручується", - додав віцепрем’єр.

У вівторок Петро Порошенко закликав уповноважити спікера ВР та президента звернутися до НАТО із заявою про підтвердження наміру України отримати ПДЧ. Також під час президентської виборчої кампанії весною Порошенко обіцяв "поставити питання про ПДЧ для України" на "Лондонському саміті НАТО" у разі своєї перемоги.

Кулеба вважає, що заяви про необхідність подачі заявки про ПДЧ є маніпуляцією, тому що заявка, подана в 2008 році, залишається в силі. Такої ж позиції, як відомо, дотримуються Міністерство оборони та МЗС.

Кулеба також переконаний, що зараз немає жодних умов для подачі заявки на ПДЧ, й вони не були створені, передусім, попередньою владою.

"Перше - не вирішено питання з Угорщиною. Друге - в грудні буде не саміт НАТО, це ще одна маніпуляція, це буде зустріч лідерів НАТО, і там не передбачено ніякого формату для взаємодії з партнерами. Тому куди подавати ПДЧ, навіть теоретично?" - зазначив він.

При цьому Кулеба підкреслив, що інтеграція України в НАТО є "абсолютним і незмінним пріоритетом".

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