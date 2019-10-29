Кулеба обвинил Порошенко в пиаре на теме ПДЧ

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба обвинил бывшего президента Петра Порошенко в том, что он активно раскручивает тему ПДЧ для Украины в НАТО, при этом сам во время своей каденции не подал заявку.

Как пишет "Европейская правда", об этом Кулеба сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник в Мариуполе в кулуарах Первого инвестиционного форума.

"Петр Алексеевич Порошенко перед завершением своего пребывания на посту президента подписал указ, в котором по сути обязал уже новую власть подавать на ПДЧ. Эта инициатива не была согласована с НАТО и сама предыдущая украинская администрация тоже за пять лет не подала заявку на ПДЧ", - сказал он.

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"Так была заложена "мина замедленного действия" уже под новую власть, и теперь эта тема активно раскручивается", - добавил вице-премьер.

Во вторник Петр Порошенко призвал уполномочить спикера ВР и президента обратиться к НАТО с заявлением о подтверждении намерения Украины получить ПДЧ. Также во время президентской избирательной кампании весной Порошенко обещал "поднять вопрос о ПДЧ для Украины" на "Лондонском саммите НАТО" в случае своей победы.

Кулеба считает, что заявление о необходимости подачи заявки на ПДЧ является манипуляцией, так как заявка, поданная в 2008 году, остается в силе. Такой же позиции, как известно, придерживаются Министерство обороны и МИД.

Кулеба также убежден, что сейчас нет никаких условий для подачи заявки на ПДЧ, и они не были созданы, прежде всего, предыдущей властью.

"Первое - не решен вопрос с Венгрией. Второе - в декабре будет не саммит НАТО, это еще одна манипуляция, это будет встреча лидеров НАТО, и там не предусмотрено никакого формата для взаимодействия с партнерами. Поэтому куда подавать ПДЧ, даже теоретически?" - отметил он.

При этом Кулеба подчеркнул, что интеграция Украины в НАТО остается "абсолютным и неизменным приоритетом".

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