Консерваторы опережают лейбористов на 15-17% за пять недель до выборов в Великобритании

Консервативная партия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона опережает оппозиционную Лейбористскую партию в социологических опросах на 15-17 процентов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Результаты опроса IpsosMORI показали, что консерваторов поддерживает 41% избирателей, а лейбористов - 24%. Либеральных демократов поддерживают 20%, партию Brexit - 7% и "Зеленых" - 3%.

Другой опрос YouGov показал, что за консерваторов готовы проголосовать 36% избирателей, за лейбористов - 21%. Либеральных демократов поддерживают 18%, партию Brexit - 13% и "Зеленых" - 6%.

Великобритания должна была выйти из ЕС 31 октября, но Brexit отложили еще на три месяца из-за того, что Лондон не утвердил соглашение о выходе.

Напомним, премьер-министр Великобритании официально принял предложение ЕС о продолжении процесса Brexit до 31 января.

После этого он предложил провести досрочные выборы 12 декабря, это решение поддержал парламент.

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