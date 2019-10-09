Італія: фігурант справи про "відкати" з РФ оскаржив вилучення майна

Джанлука Савойні, член націоналістичної партії "Ліга", підозрюваний у обговоренні можливого фінансування з боку Росії, в середу оскаржив у Верховному касаційному суді використання прокурором запису з московського готелю, в якому він нібито почув розмови про можливу корупцію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

10 вересня суд у Мілані відхилив звернення Савойні проти арешту майна поліцією на основі вмісту запису.

Савойні, президент асоціації "Ломбардія-Росія", на аудіозаписі, зробленому в російському готелі, говорить про можливість отримання фінансування шляхом "відкатів" з покупки нафти

Суд вирішив, що вилучення було законним. Савойні - колишній речник лідера "Ліги", Маттео Сальвіні, який описав справу як "фантазію".

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Але пізніше стало відомо, що Сальвіні домовлявся про те, щоб Савойні був присутній на зустрічі з російською делегацією в Римі, хоча той не працював в уряді.

Адвокати Савойні заявили в четвер, що запис, на якому він нібито домовляється про 65 мільйонів євро від російських нафтових "відкатів", не можна використати проти нього.

Прокурори заявили, що вони вилучили майно Савойні, зокрема комп'ютери, як доказ у справі.

Слідчі джерела заявили, що між Савойні та лідером "Ліги" Сальвіні не було телефонних чи інших контактів.

Савойні зустрівся з росіянами 18 жовтня разом з двома іншими італійцями, адвокатом та колишнім банкіром, і нібито обговорював операцію, яка стосувалася енергетичної компанії Eni і яка, за даними джерел, так і не відбулася.

Двох росіян видання BuzzFeed назвало Андрієм Юрійовичем Харченком та Іллею Андрійовичем Якуніним. Підтвердження їхніх осіб надійшло від джерел, близьких до розслідування стосовно Савойні.

Двоє росіян, за словами BuzzFeed, мають зв'язки з ультраправим пропагандистом Александром Дугіним та Владіміром Плігіним, політичним діячем, близьким до президента Росії Владіміра Путіна.

Слідчі отримали запис переговорів у готелі "Метрополь" від журналіста L'Espresso. Розмова, можливо, була записана на мобільний телефон одного з присутніх італійців.

Савойні перебуває під слідством щодо міжнародної корупції разом із адвокатом Джанлукою Меранда та колишнім банкіром Франческо Ваннуччі.