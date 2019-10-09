Италия: фигурант дела об "откатах" из РФ обжаловал изъятие имущества
Джанлука Савойни, член националистической партии "Лига", подозреваемый в обсуждении возможного финансирования со стороны России, в среду обжаловал в Верховном кассационном суде использование прокурором записи из московского отеля, в которой он якобы услышал разговоры о возможной коррупции.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.
10 сентября суд в Милане отклонил обращение Савойни против ареста имущества полицией на основе содержания записи.
Савойни, президент ассоциации "Ломбардия-Россия", на аудиозаписи, сделанной в российском отеле, говорит о возможности получения финансирования путем "откатов" с покупки нефти.
Суд решил, что изъятие было законным. Савойни - бывший спикер лидера "Лиги" Маттео Сальвини, который описал дело как "фантазию".
Но позже стало известно, что Сальвини договаривался о том, чтобы Савойни присутствовал на встрече с российской делегацией в Риме, хотя тот не работал в правительстве.
Адвокаты Савойни заявили в четверг, что запись, на которой он якобы договаривается о 65 млн евро от российских нефтяных "откатов", нельзя использовать против него.
Прокуроры заявили, что они изъяли имущество Савойни, в частности компьютеры, в качестве доказательства по делу.
Следственные источники заявили, что между Савойни и лидером "Лиги" Сальвини не было телефонных или иных контактов.
Савойни встретился с россиянами 18 октября вместе с двумя другими итальянцами, адвокатом и бывшим банкиром, и якобы обсуждал операцию, которая касалась энергетической компании Eni и которая, по данным источников, так и не состоялась.
Двух россиян издание BuzzFeed назвал Андреем Юрьевичем Харченко и Ильей Андреевичем Якуниным. Подтверждение их личностей поступило от источников, близких к расследованию в отношении Савойни.
Двое россиян, по словам BuzzFeed, имеют связи с ультраправым пропагандистом Александром Дугиным и Владимиром Плигиным, политическим деятелем, близким к президенту России Владимиру Путину.
Следователи получили запись переговоров в гостинице "Метрополь" от журналиста L'Espresso. Разговор, возможно, был записан на мобильный телефон одного из присутствующих итальянцев.
Савойни находится под следствием по международной коррупции вместе с адвокатом Джанлукой Меранда и бывшим банкиром Франческо Ваннуччи.