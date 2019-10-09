Зеленский провел телефонный разговор с Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в Twitter написал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Только что состоялась уже пятый по счету телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и Федеральным канцлером Ангелой Меркель. Этот чрезвычайно тесный доверчивый личный контакт двух лидеров - наше самое мощное политическое оружие для восстановления территориальной целостности Украины!" - отметил он.

Предыдущая беседа лидеров состоялась 28 августа.

Меркель на днях заявила, что предпосылки для саммита "нормандской четверки" созданы и он состоится в Париже.

Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что сроки проведения саммита в "нормандском формате" пока не обсуждались, но, учитывая график Владимира Путина, в октябре встреча вряд ли состоится.