Бундестаг проголосовал за защиту "Северного потока-2"
Немецкий Бундестаг со второй попытки принял энергетическое законодательство с поправками, которые позволяют вывести из-под действия европейских правил часть газопровода "Северный поток-2" и тем самым убрать последние препятствия для завершения строительства газопровода и его запуска.
Об этом сообщает "Европейская правда".
За решение, которое с поправками имплементирует новую Газовую директиву ЕС в немецкое законодательство, проголосовав блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС и социал-демократы.
"Зеленые" и ультраправые из "Альтернативы для Германии" голосовали против. "Левые" воздержались. Немецкий журналист Юлиан Репке заметил, что "АдГ" голосовала против, потому что убеждена, что закон остановит "Северный поток-2".
"Партия "Альтернатива для Германии" проголосовала против закона, поскольку опасается, что он может остановить "Северный поток-2". Не потому, что она опасается, что он позволит его. Понятия не имею, как они дошли до такой интерпретации", - удивляется журналист.
Just for the record: The AfD voted against the law because it fears it could stop Nord Stream 2.— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) November 13, 2019
Not because it fears it would enable it. No idea how it came to that interpretation...
Предложенные федеральным правительством изменения касаются 12-мильного участка газопровода, который находится в территориальных водах Германии.
Напомним, в ночь на 8 ноября немецкий Бундестаг должен был рассмотреть внесенный правительством законопроект, призванный создать условия для вывода газопровода "Северный поток-2" из-под действия новой редакции Третьего энергопакета ЕС. Однако голосование сорвала правая "Альтернатива для Германии", добившись подтверждения отсутствия кворума в сессионном зале.
По обновленному энергетическому законодательству ЕС, принятому в этом году, на новые морские газопроводы должны распространяться нормы так называемого Третьего энергопакета. Его ключевой тезис - обязательное отделение бизнеса добычи, транзита газа и его поставки.
"Газпром" одновременно добывает газ и контролирует газопровод для его транзита в Европу. Оператором "Северного потока-2" является компания Nord Stream 2 AG, 100% акций которой принадлежат "Газпрому".
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