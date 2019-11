Бундестаг проголосовал за защиту "Северного потока-2"

Немецкий Бундестаг со второй попытки принял энергетическое законодательство с поправками, которые позволяют вывести из-под действия европейских правил часть газопровода "Северный поток-2" и тем самым убрать последние препятствия для завершения строительства газопровода и его запуска.

Об этом сообщает "Европейская правда".

За решение, которое с поправками имплементирует новую Газовую директиву ЕС в немецкое законодательство, проголосовав блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС и социал-демократы.

"Зеленые" и ультраправые из "Альтернативы для Германии" голосовали против. "Левые" воздержались. Немецкий журналист Юлиан Репке заметил, что "АдГ" голосовала против, потому что убеждена, что закон остановит "Северный поток-2".

"Партия "Альтернатива для Германии" проголосовала против закона, поскольку опасается, что он может остановить "Северный поток-2". Не потому, что она опасается, что он позволит его. Понятия не имею, как они дошли до такой интерпретации", - удивляется журналист.

Just for the record: The AfD voted against the law because it fears it could stop Nord Stream 2.

Not because it fears it would enable it. No idea how it came to that interpretation...