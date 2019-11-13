Бундестаг проголосовал за защиту "Северного потока-2"

Немецкий Бундестаг со второй попытки принял энергетическое законодательство с поправками, которые позволяют вывести из-под действия европейских правил часть газопровода "Северный поток-2" и тем самым убрать последние препятствия для завершения строительства газопровода и его запуска.

Об этом сообщает "Европейская правда".

За решение, которое с поправками имплементирует новую Газовую директиву ЕС в немецкое законодательство, проголосовав блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС и социал-демократы.

"Зеленые" и ультраправые из "Альтернативы для Германии" голосовали против. "Левые" воздержались. Немецкий журналист Юлиан Репке заметил, что "АдГ" голосовала против, потому что убеждена, что закон остановит "Северный поток-2".

"Партия "Альтернатива для Германии" проголосовала против закона, поскольку опасается, что он может остановить "Северный поток-2". Не потому, что она опасается, что он позволит его. Понятия не имею, как они дошли до такой интерпретации", - удивляется журналист.

Just for the record: The AfD voted against the law because it fears it could stop Nord Stream 2.

Not because it fears it would enable it. No idea how it came to that interpretation... — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) November 13, 2019

Предложенные федеральным правительством изменения касаются 12-мильного участка газопровода, который находится в территориальных водах Германии.

Напомним, в ночь на 8 ноября немецкий Бундестаг должен был рассмотреть внесенный правительством законопроект, призванный создать условия для вывода газопровода "Северный поток-2" из-под действия новой редакции Третьего энергопакета ЕС. Однако голосование сорвала правая "Альтернатива для Германии", добившись подтверждения отсутствия кворума в сессионном зале.

По обновленному энергетическому законодательству ЕС, принятому в этом году, на новые морские газопроводы должны распространяться нормы так называемого Третьего энергопакета. Его ключевой тезис - обязательное отделение бизнеса добычи, транзита газа и его поставки.

"Газпром" одновременно добывает газ и контролирует газопровод для его транзита в Европу. Оператором "Северного потока-2" является компания Nord Stream 2 AG, 100% акций которой принадлежат "Газпрому".

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