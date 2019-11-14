Кандидата Венгрии, ответственного за Украину, таки утвердят в Еврокомиссию - журналист

Кандидат Венгрии в новую Еврокомиссию Оливер Варгеи, которого в четверг комитет Европарламента не утвердил в должности, скорее всего получит "зеленый свет" после ответов на дополнительные вопросы.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

В четверг в комитете Европарламента по международным делам прошли слушания по кандидатуре венгра. Впрочем, большинство членов комитета остались недовольны и потребовали от Варгеи ответов на дополнительные вопросы.

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По данным журналиста, Варгеи поставят 5 дополнительных вопросов в письменной форме. После этого ожидается, что его кандидатуру одобрят.

"Есть признаки того, что после этого ему дадут"зеленый свет", - написал журналист в своем Twitter.

Варгеи в случае утверждения Европарламентом должен занять пост еврокомиссара по вопросам политики соседства и расширения, который отвечает в том числе за отношения с Украиной.

Во время трехчасовых слушаний в четверг Варгеи неоднократно просили подтвердить его независимость от венгерского премьера Виктора Орбана.

Варгеи стал вторым кандидатом от Венгрии и заменил эксминистра юстиции Ласло Трочани, кандидатуру которого отклонил комитет Европарламента.

Варгеи уже много лет работает в Брюсселе, в последнее время он возглавлял представительство Венгрии в ЕС.