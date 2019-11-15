Експосол США звинуватила "корумпованих українців" у своєму відстороненні

Експосол США Марі Йованович під час відкритих слухань щодо імпічменту президента Трампа у п'ятницю заявила, що "українці, які хотіла грати за корумпованими правилами", намагались змістити її з посади.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телеканал ABC News, який веде трансляцію слухань.

У своєму вступному слові вона заперечила, що коли-небудь давала список осіб, яких не можна переслідувати, колишньому генпрокурору Юрію Луценку.

Читайте також Експосол США у п’ятницю виступить на відкритих слуханнях у справі імпічменту Трампа

Вона також заявила, що корумповані особи за кордоном знайшли "американців, які були готові співпрацювати з ними". "Українці, які вважали за краще грати за старими, корумпованим правилами, прагнули усунути мене", - сказала вона.

"Що мене продовжує дивувати, так це те, що вони знайшли американців, готових співпрацювати з ними, і, працюючи разом, вони, очевидно, досягли успіху в організації відсторонення посла США. Як наша система могла зазнати такої невдачі, як ця?", - сказала Йованович.

Вона також сказала, що не розуміє мотивів нападок Рудольфа Джуліані, особистого адвоката Трампа, на неї, і висловила припущення, що причини виходили від людей з "сумнівними мотивами".

Вона також підтвердила свої попередні заяви, що Юрій Луценко має репутацію корумпованої людини.

Читайте також Пристайко пояснив, чому Україна не коментує скандал навколо імпічменту Трампа

Йованович у жовтні вже давала свідчення на закритому засіданні комітету і заявила, що зусилля Джуліані суперечили політиці США. Вона заявила, що Джуліані домагався її відсторонення з посади, оскільки вона відмовилася тиснути на українців для розслідування проти Джо Байдена та його сина.

Йованович у травні відкликали з посади посла США в Україні. Під час телефонної розмови із Зеленським у липні Трамп критикував її роботу, але пізніше заявив, що не знає її.

Читайте також: "Імпічмент йде до фіналу: чи несе "Українагейт" реальну загрозу для Дональда Трампа".