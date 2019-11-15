Экс-посол США обвинила "коррумпированных украинцев" в своем отстранении

Экс-посол США Мари Йованович во время открытых слушаний об импичменте президента Трампа в пятницу заявила, что "украинцы, которые хотели играть по коррупционным правилам", пытались сместить ее с должности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал ABC News, который ведет трансляцию слушаний.

В своем вступительном слове она опровергла, что когда-либо давала список лиц, которых нельзя преследовать, бывшему генпрокурору Юрию Луценко.

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Она также заявила, что коррумпированные лица за рубежом нашли "американцев, которые были готовы сотрудничать с ними". "Украинцы, которые предпочитали играть по старым, коррупционным правилам, хотели устранить меня", - сказала она.

"Что меня продолжает удивлять, так это то, что они нашли американцев, готовых сотрудничать с ними, и, работая вместе, они, очевидно, достигли успеха в организации отстранения посла США. Как наша система могла потерпеть такую неудачу, как эта?" - сказала Йованович.

Она также сказала, что не понимает мотивов нападок Рудольфа Джулиани, личного адвоката Трампа, на нее, и высказала предположение, что причины исходили от людей с "сомнительными мотивами".

Она также подтвердила свои предыдущие заявления, что Юрий Луценко имеет репутацию коррумпированного.

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Йованович в октябре уже давала показания на закрытом заседании комитета и заявила, что усилия Джулиани противоречили политике США. Она заявила, что Джулиани добивался ее отстранения от должности, поскольку она отказалась оказывать давление на украинцев ради расследования против Джо Байдена и его сына.

Йованович в мае отозвали с должности посла США в Украине. Во время телефонного разговора с Зеленским в июле Трамп критиковал ее работу, но позже заявил, что не знает ее.

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