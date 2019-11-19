Минобороны РФ отреагировало на поджог российского патруля в Сирии

Нападение на российский патруль в Сирии с "коктейлями Молотова" является провокацией, заявил представитель Министерства обороны РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РБК.

По словам россиян, в результате нападения военные не пострадали, атакованный бронеавтомобиль "Тайфун" продолжил движение.

В военном ведомстве отметили, что нападавшими оказалась группа молодых людей. Российские военные заявляют, что решили объехать их и продолжить движение по установленному маршруту.

Накануне в сети появились кадры, на которых представители местного курдского населения атаковали зажигательными смесями российский бронетранспортер на севере Сирии.

Напомним, Турция и Россия начали совместные патрулирования в северо-восточном регионе Сирии в рамках соглашения, остановила наступление Турции.

18 ноября Министерство национальной обороны Турции сообщило, что Турция и Россия проводят восьмую патрулирование в сирийском районе Айн-Аль-Араб к востоку от реки Евфрат.

Согласно заявлению, в патрулировании участвуют по 4 единицы бронетехники. Маршрут патруля отслеживали БПЛА, бронемашины проехали по 34-километровому маршруту на 10 километров вглубь сирийской территории.

В докладе Сирийской правозащитной организации (SNHR) сказано, что за последние 15 дней жертвами воздушных ударов ВКС России стали 36 человек, в том числе 13 детей и четыре женщины.

В пятницу публиковались кадры детей, погибших в результате авианалета россиян.