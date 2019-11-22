Орбан заявил, что его партия может выйти из ЕНП

Венгерская партия власти "Фидес" может покинуть Европейскую народную партию - объединение консервативных партий в Европе.

Об этом 22 ноября заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В марте членство "Фидес" в ЕНП было приостановлено из-за кампании венгерского правительства против миграционной политики ЕС, эрозии верховенства права, свободы прессы и прав меньшинств.

После этого "Фидес" не вышла из состава ЕНП, хотя Орбан угрожал таким развитием событий.

Новоизбранный президент Европейской народной партии Дональд Туск заявил в четверг, что группа "мудрецов", которая оценивает вопрос членства "Фидес" в ЕНП, представит свой отчет до конца года.

На вопрос о замечаниях Туска Орбан сказал, что ЕНП стала жертвой левого дрейфа, и если Туск не остановит это, то ЕНП потеряет "Фидес".

"Мы оставляем наше членство приостановленным", - сказал он. "Мы ожидаем, что ЕНП прояснит свои взгляды и планы, и тогда мы определимся со своим мнением".