Посли ЄС погодили новий склад Єврокомісії без представника Британії

Посли ЄС в п'ятницю схвалили документ, який дозволить наступній Європейської комісії розпочати роботу в грудні без комісара від Великої Британії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Документ отримав лише кілька незначних змін. Один пункт, який був доданий послами, полягав в тому, що "ми підтверджуємо, що, хоча пропонується 27, Європейська комісія складається з кількості комісарів, рівної числу держав-членів".

Всі країни ЄС, за винятком Британії, яка утрималася, підписали текст. Тепер він буде включений до порядку денного зустрічі міністрів розвитку ЄС у понеділок у якості так званої точки А, тобто буде схвалений для подальшого обговорення.

Правові групи ЄС працюють над тим, щоб знайти рішення, яке зробить нову Комісію легітимною, навіть якщо вона не буде дотримуватися правила, згідно з яким має бути комісар від кожної країни.

Єврокомісія встановила крайній термін опівночі 22 листопада для того, щоб британський уряд відповів на процедуру порушення законодавства ЄС через відмову висунути кандидатуру. Але до сих пір Лондон не відповів і в Брюсселі впевнені, що відповіді не буде.

Нагадаємо, Європейський парламент 27 листопада проведе голосування за склад нової Європейської комісії під керівництвом Урсули фон дер Ляєн.

Нова Єврокомісія мала розпочати роботу ще 1 листопада, але процес затвердження єврокомісарів затягнувся після того як комітети Європарламенту відхилили кандидатури Франції, Румунії та Угорщини. Тепер нові кандидати від цих країн отримали схвалення.

Кандидат від Угорщини Олівер Варгеї отримає портфель єврокомісара з питань розширення та сусідства, і, зокрема, відповідатиме за стосунки з Україною.

Детальніше читайте у статті: "(Не)залежний від Орбана: що думає про Україну та РФ угорський комісар з питань сусідства".