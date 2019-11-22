Послы ЕС согласовали новый состав Еврокомиссии без представителя Британии

Послы ЕС в пятницу одобрили документ, который позволит следующей Европейской комиссии начать работу в декабре без комиссара от Великобритании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Документ получил лишь несколько незначительных изменений. Один пункт, который был добавлен к послам, заключался в том, что "мы подтверждаем, что, хотя предлагается 27, Европейская комиссия состоит из числа членов, равного числу государств-членов".

Все страны ЕС, за исключением Великобритании, которая воздержалась, подписали текст. Теперь он будет включен в повестку дня встречи министров развития ЕС в понедельник в качестве так называемой точки А, то есть будет одобрен для дальнейшего обсуждения.

Правовые группы ЕС работают над тем, чтобы найти решение, которое сделает новую Комиссию легитимной, даже если она не будет соблюдать правило, согласно которому, должен быть комиссар от каждой страны.

Европейская комиссия установила крайний срок в полночь 22 ноября для того, чтобы британское правительство ответило на процедуру нарушения законодательства ЕС из-за отказа выдвинуть кандидатуру. Но до сих пор Лондон не ответил и в Брюсселе уверены, что ответа не будет.

Напомним, Европейский парламента 27 ноября проведет голосование за состав новой Европейской комиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен.