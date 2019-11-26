Вбивство журналістки на Мальті: у відставку подав керівник апарату прем’єра

Керівник апарату прем’єр-міністра Мальти Кіт Шембрі пішов з посади у вівторок після повідомлень ЗМІ про його допит поліцією, яка розслідує убивство мальтійської журналістки-розслідувальниці.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Times of Malta, про відставку свого підлеглого повідомив сам прем’єр Джозеф Мускат.

Прем’єр відмовився коментувати повідомлення ЗМІ про допит, заявивши, що йому не відомі деталі розслідування. "Я не знаю, чи його допитують і про що його допитують", - сказав він.

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У справі убивства поліція допитує відомого мальтійського бізнесмена Йоргена Фенека. Джерела стверджують, що він зробив кілька заяв, пов’язавши керівника апарату прем’єра з корупційними справами та посередником в убивстві журналістки Мелвіном Теумою. Вважають, що Теума має аудіозаписи розмови, у якій згадується Шембрі.

Прем'єр Мальти раніше помилував Теуму в обмін на його свідчення у справі убивства журналістки.

Нагадаємо, 16 жовтня 2017 року на Мальті внаслідок вибуху автомобіля загинула журналістка Дафне Каруана Галісія, яка розслідувала корупційні злочини в рамках проєкту Panama Papers та звинувачувала у корупції мальтійського прем’єр-міністра.

Журналістка розслідувала можливу причетність мальтійських партій до лівійсько-італійської афери з контрабанди дизпалива.