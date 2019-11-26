Убийство журналистки на Мальте: в отставку подал руководитель аппарата премьера

Руководитель аппарата премьер-министра Мальты Кит Шембри ушел с поста во вторник после сообщений СМИ о его допрос полицией, которая расследует убийство мальтийской журналистки-расследовательницы.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Times of Malta, об отставке своего подчиненного сообщил сам премьер Джозеф Мускат.

Премьер отказался комментировать сообщения СМИ о допросе, заявив, что ему не известны детали расследования. "Я не знаю, его допрашивают и о чем его допрашивают", - сказал он.

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В деле убийства полиция допрашивает известного мальтийского бизнесмена Йоргена Фенека. Источники утверждают, что он сделал несколько заявлений, связав руководителя аппарата премьера с коррупционными делами и посредником в убийстве журналистки Мелвином Теумой. Считают, что Теума имеет аудиозаписи разговора, в которой упоминается Шембри.

Премьер Мальты ранее помиловал Теуму в обмен на его показания по делу об убийстве журналистки.

Напомним, 16 октября 2017 года на Мальте в результате взрыва автомобиля погибла журналистка Дафне Каруана Галиция, которая расследовала коррупционные преступления в рамках проекту Panama Papers и обвиняла в коррупции мальтийского премьер-министра.

Журналистка расследовала возможную причастность мальтийских партий к ливийско-итальянской афере по контрабанде дизтоплива.