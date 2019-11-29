Макрон: наш враг – терроризм, а не Россия или Китай

Президент Франции Эммануэль Макрон не считает Россию и Китай основной опасностью для НАТО и призывает к новому диалогу с Москвой.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"НАТО - организация коллективной обороны, но против кого? Кто наш общий враг? Нам нужно уточнить это. И это очень стратегический вопрос. Иногда я слышу, как некоторые говорят, что это Россия или Китай, наш враг. Является ли целью Североатлантического альянса идентифицировать одного или другого как наших врагов? Я так не думаю. Наш общий враг в Североатлантическом альянсе - это терроризм, поразивший наши страны. Именно против террористических группировок французские военные ведут боевые действия в Сахеле, и именно в Сахеле мы потеряли 13 наших солдат", - сказал Макрон.

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Он также заявил, что готов инициировать новый диалог с Россией.

"Прежде всего, ясный, прочный и требовательный диалог с Россией. И я хотел бы придать новый импульс этому диалогу. Но я хочу подчеркнуть тот факт, что в этом диалоге не будет проявляться никаких признаков слабости или наивности", - сказал Макрон.

Французский президент подчеркнул свою приверженность позиции НАТО по сдерживанию и обороне в странах Балтии и на Черном море и пообещал отстаивать интересы безопасности всех европейских партнеров.

"Мы всегда будем очень строгими, когда речь идет о нашем суверенитете и суверенитете наших партнеров. Но разве отсутствие диалога с Россией сделало наш европейский континент более безопасным? Разве в наших интересах и в интересах нашей стабильности – не заниматься вопросами замороженных конфликтов и не допускать ухудшения ситуации в Украине? Я так не думаю", - сказал он.

Столтенберг на этой пресс-конференции заявил, что Евросоюз не способен самостоятельно защитить себя от потенциальной агрессии.

Как известно, в начале ноября Макрон заявил, что Европа больше не может полагаться на защиту США как союзника по НАТО.

Кроме того, по его словам, Европа должна начать думать о себе как о "геополитической силе", поскольку Североатлантический альянс сейчас переживает "смерть мозга".