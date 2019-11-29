Убийство журналистки на Мальте: правительство отказало в иммунитете арестованному бизнесмену

Правительство Мальты отклонило просьбу известного бизнесмена Йоргена Фенека об иммунитете от судебного преследования в рамках расследования убийства журналистки Дафне Каруаны Галисии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Times of Malta.

Фенек неделю назад был арестован на борту яхты, покидавшей Мальту, и во время допроса заявил о причастности к убийству журналистки бывшего главы администрации премьер-министра Кита Шембри.

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В четверг вечером Фенек предстал перед судом, чтобы подать конституционное заявление, в котором просил президента Джорджа Вэлли, а не правительство, принять решение о помиловании, сославшись на конфликт интересов.

В письме президенту адвокаты сообщили, что их клиент готов предоставить информацию, касающуюся Шембри и бывшего министра туризма Конрада Мицци, который ушел в отставку в вторник, а также бывшего министра экономики Криса Кардона. Суд должен рассмотреть дело в пятницу днем.

Решение правительства отклонить просьбу об иммунитете было принято после внеочередного заседания, которое началось в 20:00 в четверг и закончилась около 3 часов ночи в пятницу.

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Премьер-министр Джозеф Мускат заявил, что генеральный прокурор и полиция сообщили правительству об отсутствии оснований для помилования.

Полиция Мальты также объявила в четверг вечером, что Шембри, который был арестован в понедельник вечером, освобожден и больше не считается причастным лицом в расследовании.

Его освобождение из-под ареста вызвало гневную реакцию толпы, собравшейся возле офиса премьера и обвиняющей правительство в попытке скрыть убийц журналистки.