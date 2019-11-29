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"Я пролив немало сліз": Юнкер попрощався після 5 років у кріслі президента ЄК

П'ятниця, 29 листопада 2019, 14:23

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер провів останній пресбрифінг на посаді перед передачею влади Урсулі фон дер Ляєн.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Я не хочу казати "бувайте", я пролив немало сліз, і мені досить. Але я залишаю свій пост із достатнім рівнем задоволення, про дещо жалкую, з різних приводів, але я щасливий йти, бо бути президентом Єврокомісії не завжди легко", - зазначив він.

Президент Європейської ради Дональд Туск 29 листопада також офіційно передав повноваження своєму наступнику Шарлю Мішелю.

Фон дер Ляєн, колишня міністр оборони Німеччини, формально очолить нову Комісію в неділю, 1 грудня, коли Мішель також офіційно замінить Туска.

Нагадаємо, Європейська рада 28 листопада остаточно затвердила склад нової Єврокомісії, яка розпочне роботу 1 грудня.

Перед цим склад нової Єврокомісії затвердив Європарламент – за це на засіданні у Страсбурзі проголосував 461 член ЄП.

Перше засідання нової Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн відбудеться у середу, 4 грудня.

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