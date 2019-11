"Я пролив немало сліз": Юнкер попрощався після 5 років у кріслі президента ЄК

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер провів останній пресбрифінг на посаді перед передачею влади Урсулі фон дер Ляєн.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Я не хочу казати "бувайте", я пролив немало сліз, і мені досить. Але я залишаю свій пост із достатнім рівнем задоволення, про дещо жалкую, з різних приводів, але я щасливий йти, бо бути президентом Єврокомісії не завжди легко", - зазначив він.

„J‘ai faim - I’am hungry”



Final words by the outgoing European Commission President. Jean-Claude Juncker says goodbye after five years in office. pic.twitter.com/WAxn48vdx3