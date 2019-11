"Я пролил немало слез": Юнкер провел прощальный брифинг как президент ЕК

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер провел последний пресc-брифинг в должности перед передачей власти Урсуле фон дер Ляйен.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Я не хочу говорить "до свидания", я пролил немало слез, и мне достаточно. Но я оставляю свой пост с достаточным уровнем удовлетворения, о чем жалею, по разным поводам, но я счастлив уйти, потому что быть президентом Еврокомиссии не всегда легко", - отметил он.

