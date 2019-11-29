"Я пролил немало слез": Юнкер провел прощальный брифинг как президент ЕК

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер провел последний пресc-брифинг в должности перед передачей власти Урсуле фон дер Ляйен.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Я не хочу говорить "до свидания", я пролил немало слез, и мне достаточно. Но я оставляю свой пост с достаточным уровнем удовлетворения, о чем жалею, по разным поводам, но я счастлив уйти, потому что быть президентом Еврокомиссии не всегда легко", - отметил он.

„J‘ai faim - I’am hungry”



Final words by the outgoing European Commission President. Jean-Claude Juncker says goodbye after five years in office. pic.twitter.com/WAxn48vdx3 — Georg Matthes (@GeorgMatthes) November 29, 2019

Президент Европейского совета Дональд Туск 29 ноября также официально передал полномочия своему преемнику Шарлю Мишелю.

Фон дер Ляйен, бывшая министр обороны Германии, формально возглавит новую Комиссию в воскресенье, 1 декабря, когда Мишель также официально заменит Туска.

Напомним, Европейский совет 28 ноября окончательно утвердила состав новой Еврокомиссии, которая начнет работу 1 декабря.

Перед этим состав новой Еврокомиссии утвердил Европарламент - за это на заседании в Страсбурге проголосовал 461 член ЕП.

Первое заседание новой Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен состоится в среду, 4 декабря.