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"Я пролил немало слез": Юнкер провел прощальный брифинг как президент ЕК

Пятница, 29 ноября 2019, 14:23

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер провел последний пресc-брифинг в должности перед передачей власти Урсуле фон дер Ляйен.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Я не хочу говорить "до свидания", я пролил немало слез, и мне достаточно. Но я оставляю свой пост с достаточным уровнем удовлетворения, о чем жалею, по разным поводам, но я счастлив уйти, потому что быть президентом Еврокомиссии не всегда легко", - отметил он.

Президент Европейского совета Дональд Туск 29 ноября также официально передал полномочия своему преемнику Шарлю Мишелю.

Фон дер Ляйен, бывшая министр обороны Германии, формально возглавит новую Комиссию в воскресенье, 1 декабря, когда Мишель также официально заменит Туска.

Напомним, Европейский совет 28 ноября окончательно утвердила состав новой Еврокомиссии, которая начнет работу 1 декабря.

Перед этим состав новой Еврокомиссии утвердил Европарламент - за это на заседании в Страсбурге проголосовал 461 член ЕП.

Первое заседание новой Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен состоится в среду, 4 декабря.

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