Орбан: сподіваюся, політика Зеленського не буде антиугорською

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що угорці на Закарпатті - це покинута група людей, яка потребує підтримки угорського уряду. Він висловив сподівання, що політика президента України Володимира Зеленського не буде "антиугорською".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hirado.

Орбан зазначив, що Україна підписала договір з НАТО, що хоче наблизитися до військового союзу і зобов’язалася не обмежувати права меншин на своїй території.

"Але українці цього не роблять, і це не лише угорське питання, це стосується внутрішньої сили НАТО, тому угорський уряд виступає за згуртованість НАТО, коли йдеться про це", - пояснив він.

Угорщина після обрання Володимира Зеленського президентом надсилала українській стороні чіткі сигнали про готовність до діалогу із проблемних питань у двосторонніх відносинах між країнами.

Київ вважає, що обидві сторони повинні піти на поступки, аби вирішити конфлікт.

Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Україну впровадити усі рекомендації Венеціанської комісії щодо прав меншин.