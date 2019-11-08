Орбан: надеюсь, политика Зеленского не будет антивенгерской
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что венгры в Закарпатье - это брошенная группа людей, которая нуждается в поддержке венгерского правительства. Он выразил надежду, что политика президент Украины Владимира Зеленского не будет " антивенгерской".
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hirado.
Орбан отметил, что Украина подписала договор с НАТО, хочет приблизиться к военному союзу и обязалась не ограничивать права меньшинств на своей территории.
"Но украинцы этого не делают, и это не только венгерский вопрос, это касается внутренней силы НАТО, потому венгерское правительство выступает за сплоченность НАТО, когда речь идет об этом", - пояснил он.
Венгрия после избрания Владимира Зеленского президентом посылала украинской стороны четкие сигналы о готовности к диалогу по проблемным вопросам в двусторонних отношениях между странами.
Киев считает, что обе стороны должны пойти на уступки, чтобы решить конфликт.
В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Украину ввести все рекомендации Венецианской комиссии относительно прав меньшинств.