Путин назвал убитого в Берлине чеченца организатором взрывов в метро Москвы

Президент России Владимир Путин в ночь на вторник, 10 декабря, впервые прокомментировал убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, совершенное в августе в Берлине. Он назвал убитого боевиком и убийцей, обвинив его в организации терактов в Москве.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Этот человек находился у нас в розыске, это боевик. К тому же очень жестокий и кровавый человек - только в одной из "акций", в которых он принял участие, он убил 98 человек. Он был одним из организаторов взрывов в московском метро", - заявил Путин на пресс-конференции по итогам саммита лидеров "нормандской четверки" в Париже.

По словам Путина, российская сторона неоднократно ставила вопрос о выдаче Хангошвили, но не добилась "взаимопонимания" немецких коллег. Президент России отверг обвинения в том, что к убийству Хангошвили могут быть причастны российские спецслужбы, подчеркнув, что "это бандитская среда, и там может произойти все, что угодно".

Высылку российских дипломатов Путин назвал "некорректной", заявив, что "неписаные законы" требуют зеркальных мер в ответ. "Вы выслали наших дипломатов, мы высылаем ваших. Вот и все", - заявил Путин, отметив, что "не думает", что в российско-германских отношениях через это событие "должен возникнуть какой-то кризис".

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Канцлер Германии Ангела Меркель в Париже заявила, что на двусторонних переговорах с Путиным тот заверил ее, что Россия поможет в расследовании убийства Хангошвили.

Как свидетельствуют расследования СМИ, россиянин Вадим Красиков, арестованный в Германии по обвинению в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, ранее служил в отряде спецназначения ФСБ РФ "Вымпел" и участвовал еще как минимум двух заказных убийствах.

4 декабря Германия объявила двух российских дипломатов персонами нон грата, объяснив это тем, что Москва недостаточно активно сотрудничает с Берлином в расследовании громкого убийства, в котором может быть замешана российская власть.

Хангошвили воевал во второй чеченской войне против российских войск на Северном Кавказе в 2001-2005 годах. Он был полевым командиром и близким союзником чеченского президента Аслана Масхадова. Он был убит выстрелом в голову в центральном берлинском парке в августе, когда направлялся в мечеть.