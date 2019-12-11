ЕС и Украина обсудили санкционную политику в отношении Крыма

10 декабря в Брюсселе Европейский Союз и Украина обсудили последствия незаконной аннексии Крыма и Севастополя. Это была седьмая такая встреча.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Европейской службы внешних действий.

ЕС и Украина предоставили обновленные справки о своей соответствующей политике в отношении Крыма и Севастополя, в частности об ограничительных мерах.

Стороны также обсудили безопасность и ситуацию с правами человека на полуострове. Участники также обратили внимание на сотрудничество на международных форумах и вопросы международного права.

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"ЕС не признает и не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией. Он остается приверженным полностью реализовывать свою политику непризнания", - говорится в сообщении.

Встреча состоялась на уровне высших должностных лиц Европейской службы внешних действий и Европейской комиссии и представителей украинского правительства.

Как ожидается, европейские лидеры на саммите в Брюсселе в декабре дадут согласие на продолжение экономических санкций против России еще на пол года.