Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Комітет Палати представників затвердив статті звинувачення у справі імпічменту Трампа

У Британії порахували голоси на виборах: партія Джонсона отримала монобільшість

Швейцарія продовжила на рік замороження активів Януковича

Україна і Молдова підписали меморандум щодо постачання газу






Німецький міністр звинуватив Путіна в спробі виправдати вбивство в Берліні

П'ятниця, 13 грудня 2019, 13:26

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас звинуватив президента Росії Владіміра Путіна у неправдивих твердженнях щодо справи вбивства в Берліні колишнього чеченського польового командира, в якому може бути замішана російська влада.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Zeit Online.

Путін на пресконференції після "нормандського саміту" назвав убитого чоловіка "бойовиком і вбивцею" і заявив, що Німеччина відмовилася від російських запитів на його екстрадицію.

Маас, як і раніше Мін'юст ФРН, спростував заяву Путіна в ефірі ZDF у четвер ввечері: "Про ці докори, про які було сказано зараз, Федеральному уряду ніколи не повідомлялося", - сказав він.

"Все це звучить трохи як виправдання. Це звучить комічно", - додав він.

Як свідчать розслідування ЗМІ, росіянин Вадим Красиков, заарештований в Німеччині за звинуваченням у вбивстві громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі, раніше служив у загоні спецпризначення ФСБ РФ "Вимпел" і брав участь ще принаймні двох замовних вбивствах.

4 грудня Німеччина оголосила двох російських дипломатів персонами нон ґрата, пояснивши це тим, що Москва недостатньо активно співпрацює з Берліном у розслідуванні гучного вбивства.

Хангошвілі воював у другій чеченській війні проти російських військ на Північному Кавказі в 2001-2005 роках. Він був польовим командиром і близьким союзником чеченського президента Аслана Масхадова. Він був убитий пострілом в голову в центральному берлінському парку в серпні, коли прямував у мечеть.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина Росія
powered by lun.ua