123 твіти за день: Трамп встановив особистий рекорд в Twitter

Президент США Дональд Трамп 12 грудня встановив особистий рекорд з використання Twitter протягом одного дня з моменту вступу на посаду. Трамп вибухнув понад 120 твітами або ретвітами за 24 години.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Hill.

Загалом президент надіслав 123 повідомлення, що перевищує його попередній рекорд 105, встановлений лише декількома днями раніше.

Більшість твітів Трампа з'явилися під час ранкового спалаху, під час якого він ретвітив десятки повідомлень депутатів-республіканців, атакуючи слухання комітету Палати представників з питань судової влади.

Твіти президента протягом усього дня починалися і закінчувались критикою демократів, які проводять розслідування про його імпічмент. Комітет провів понад 14 годин, обговорюючи дві статті про імпічмент проти Трампа, і проголосує за них у п’ятницю.

"Я також постійно запитую: "Чому Німеччина, Франція та інші європейські країни не допомагають Україні більше? Вони найбільші бенефіціари. Чому це завжди (роблять. - ред.) старі, добрі США? Демократи і ліві в США ніколи не згадують про це на своїх фальшивих слуханнях", - написав Трамп.

Можливо, найпомітніше повідомлення Трампа з'явилося вранці, коли він висміяв 16-річну Грету Тунберг, яку днем раніше журнал Time назвав "Людиною року".

"Так безглуздо. Грета повинна працювати над своєю проблемою управління гнівом, а потім піти на хороше старе кіно з другом! Розслабся, Грето, розслабся!" - написав Трамп.

Президент продовжив твітом, що США та Китай "ДУЖЕ близькі" до торгової угоди. Згода була досягнута пізніше того ж дня.

Протягом дня Трамп виступав на саміті у Білому домі на підтримку питання оплати відпустки, взятої за сімейними обставинами, та реформи догляду за дітьми; пополудні він зібрався з топ-радниками з торгівлі, а ввечері приймав депутатів-республіканців.

Трамп пожартував на початку свого виступу на саміті, що йому довелося змінити свій графік, щоб прийти, після того, як його дочка Іванка Трамп попросила його зробити промову.

"У мене був дуже напружений час і дуже напружений день, і моя дочка сказала: "Ти будеш там", - кивнув Трамп. "Отже, це був кінець цього насиченого дня".

Нагадаємо, 9 липня суд визнав неконституційним блокування президентом доступу до його сторінки у Twitter користувачам з іншими поглядами.

Суд пояснив ухвалу тим, що мікроблог Трампа у соцмережі містить "усі атрибути офіційного державного облікового запису" і "є одним із основних засобів Білого дому для виконання офіційної роботи".