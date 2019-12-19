В Словакии стартует масштабный процесс по делу убийства журналиста

В Словакии начинается большой судебный процесс по делу убийства журналиста Яна Куцяка и его невесты Мартины Кушнировой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Предварительные слушания по делу начинаются в девять утра.

На скамье подсудимых сегодня будут присутствовать все обвиняемые, кроме посредника Золтана Андрушко, рассмотрение которого будет проходить отдельно, учитывая его сотрудничество с полицией.

На предварительном слушании 90-страничного обвинительного заключения должен присутствовать стрелок Мирослав Марчек, который после отрицаний в конце концов признался следователям в убийстве Яна Куцяка и Мартины Кушнировой. В прошлом он также был причастен к убийству бизнесмена из Коларова Петра Мольнара.

Еще один из обвиняемых, Томаш Сабо, в деле фигурирует как водитель убийцы.

Впервые общественность должна также увидеть вероятную посредницу Алену Шушову, помощницу олигарха Мариана Кочнера. На скамье подсудимых будет и сам Кочнер, который, по мнению прокуроров, заказал убийство и заплатил за него.

Каждому из подсудимых грозит 25 лет лишения свободы и пожизненное заключение. Андрушко должен получить меньший приговор, учитывая сотрудничество с полицией.

Напомним, в октябре прокурор Специальной прокуратуры Словакии передал в суд обвинительный акт против Кочнера и трех других лиц в деле об убийстве.

Причиной убийства, утверждают прокуроры, стала журналистская деятельность Куцяка. Они заявляли, что контракт на убийство стоил 70 тысяч евро.