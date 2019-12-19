Путін визнав, що брехав про запит РФ на екстрадицію вбитого у Берліні чеченського командира

Президент РФ Владімір Путін визнав, що Росія не подавала Німеччині офіційний запит про екстрадицію колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі, убитого в Берліні, як він сам стверджував раніше.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське державне агентство ТАСС, яке цитує слова Путіна на його великій пресконференції у четвер, 19 грудня.

"Такі питання обговорювалися на рівні спецслужб. Запиту через прокуратуру дійсно не було, тому що наші компетентні органи вирішили, що сенсу немає, оскільки отримували, по суті, негативна відповідь", - сказав Владімір Путін.

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Нагадаємо, на пресконференції після "нормандського саміту" Путін заявив, що Москва подавала запит на екстрадицію, але не отримала відповіді на нього.

Путін також назвав убитого бойовиком і вбивцею, звинувативши його в організації терактів в Москві.

Після цього уряд Німеччини заперечив заяву Путіна, що РФ просила про екстрадицію вбитого у Берліні Хангошвілі.

Хангошвілі воював у другій чеченській війні проти російських військ на Північному Кавказі в 2001-2005 роках. Він був польовим командиром і близьким союзником чеченського президента Аслана Масхадова. Він був убитий пострілом в голову в центральному берлінському парку в серпні, коли прямував у мечеть.

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4 грудня Німеччина оголосила двох російських дипломатів персонами нон ґрата, пояснивши це тим, що Москва недостатньо активно співпрацює з Берліном у розслідуванні гучного вбивства.

Росія у відповідь вирішила вислати двох німецьких дипломатів з Москви.

Як свідчать розслідування ЗМІ, росіянин Вадим Красиков, заарештований в Німеччині за звинуваченням у вбивстві Хангошвілі, раніше служив у загоні спецпризначення ФСБ РФ "Вимпел" і брав участь ще принаймні двох замовних вбивствах.