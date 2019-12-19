Наступний "нормандський саміт" прояснить питання дати виборів на Донбасі – Єрмак

У команді президента Зеленського розраховують, що наступна зустріч у нормандському форматі прояснить питання можливості проведення в жовтні 2020 року місцевих виборів на тимчасово окупованому Донбасі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив помічник глав держави Андрій Єрмак в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, наступний саміт лідерів України, РФ, Франції і Німеччини дасть відповідь на те, чи можливо провести місцеві вибори у жовтні наступного року на всій території України, включно з ОРДЛО.

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"Тому що є певні терміни. За 90 днів до виборів повинні бути виведені всі іноземні збройні формування, роззброєні незаконні збройні формування. Цей час", - сказав Єрмак.

"Також у нас 426 км лінії зіткнення. Тобто, це не один день. І це повинна бути щоденна робота, забувши про вихідні та свята. У нас таке бажання є. Якщо буде таке бажання і з того боку, то ми готові", - додав він.

Єрмак підкреслив, що вибори в ОРДЛО повинні пройти відповідно до українського законодавства, яке не передбачає присутності іноземних військових частин та незаконних збройних формувань на територіях, де проводяться вибори.

"Вибори неможливі і в тому випадку, якщо кордон не перебуває під повним контролем українського уряду", - підкреслив Єрмак.

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Нагадаємо, останній саміт у "нормандському форматі" відбувся 12 грудня. За словами президента Володимира Зеленського, наступну зустріч на найвищому рівні планують провести за 4 місяці в Берліні.

На зустрічі в грудні Україна, Росія, Німеччина та Франція домовилися, що передумови для проведення місцевих виборів у ОРДЛО мають бути створені протягом 4 місяців.

Україна та Росія мають різні позиції щодо термінів передачі українського кордону під контроль Києва. Україна наполягає на передачі контролю над кордоном до проведення виборів.