Путін каже, що в Росії є судно для завершення "Північного потоку-2" - росЗМІ

Президент РФ Владімір Путін заявив, що у Росії є трубоукладач, який дозволить завершити будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Як пише "Європейська правда", про це повідомила газета "Коммерсант", посилаючись на неназвані джерела, присутні на закритій зустрічі глави РФ з російськими бізнесменами, де цю тему обговорювали.

На зустрічі Путін поспівчував Дональду Трампу, якому зараз "дуже складно" через процедуру імпічменту. Правда, додав Путін, це не завадило американцям блокувати добудову "Північного потоку-2".

"Але Володимир Путін запевнив, що нічого критичного немає, оскільки "у нас є трубоукладач", - пише видання. Він додав, що завершення проєкту затягнеться на кілька місяців. Глава "Газпрому" Олексій Міллер на цих словах, за словами очевидців, кивнув.

Нагадаємо, 20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни, який передбачає запровадження санкцій проти російських газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік".

Швейцарсько-нідерландська компанія Allseas, яка прокладала трубопровід з використанням двох суден - Pioneering Spirit і Solitaire - призупинила роботи, щоб уникнути санкцій США.

Росія заявляє, що попри санкції добудує газопровід.

Детальніше про механізм санкцій та можливості їхнього обходу читайте у статті "Американський удар по проєкту Путіна: чи зможуть санкції США зупинити Nord Stream 2"