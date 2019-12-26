Путин говорит, что у России есть судно для завершения "Северного потока-2" - росСМИ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России есть трубоукладчик, который позволит завершить строительство газопровода "Северный поток-2".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила газета "Коммерсант", ссылаясь на неназванные источники, присутствующие на закрытой встрече главы РФ с российскими бизнесменами, где эту тему обсуждали.

На встрече Путин посочувствовал Дональду Трампу, которому сейчас "очень сложно" из-за процедуры импичмента. Правда, добавил Путин, это не помешало американцам блокировать достройку "Северного потока-2".

"Но Владимир Путин заверил, что ничего критического нет, поскольку "у нас есть трубоукладчик", - пишет издание. Он добавил, что завершение проекта затянется на несколько месяцев. Глава "Газпрома" Алексей Миллер на этих словах, по словам очевидцев, кивнул.

Напомним, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий введение санкций против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Швейцарско-нидерландская компания Allseas, которая прокладывала трубопровод с использованием двух судов - Pioneering Spirit и Solitaire - приостановила работы, чтобы избежать санкций США.

Россия заявляет, что несмотря на санкции достроит газопровод.

Подробнее о механизме санкций и возможности их обхода читайте в статье "Американский удар по проекту Путина: смогут ли санкции США остановить Nord Stream 2".