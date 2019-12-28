Nord Stream 2: США дали компаніям-підрядникам місяць на згортання робіт

США накладуть санкції проти причетних до будівництва газопроводу "Північний потік-2" компаній, якщо вони протягом 30 днів не припинять роботи.

Про це 27 грудня заявив Державний департамент США, повідомляє "Європейська правда".

"США запровадять санкції, якщо залучені сторони негайно не продемонструють добрих намірів зі згортання. Пов'язані сторони повинні завершити припинення робіт протягом 30 днів. Будь-якій компанії, яка бере участь у "Північному потоці-2", потрібно уважно переглянути, що це означає для її діяльності", - йдеться у заяві.

Це стосується всіх підрядників, які "свідомо продали, орендували або надали судна, що здійснюють прокладання труб на глибині 100 футів або більше нижче рівня моря, для будівництва "Північного потоку-2".

У разі невиконання вимог компанії зіткнуться з санкціями, передбаченими у законі про оборонний бюджет США, який президент Дональд Трамп підписав 20 грудня.

Швейцарсько-нідерландська компанія Allseas, яка прокладала трубопровід з використанням двох суден - Pioneering Spirit і Solitaire - призупинила роботи, щоб уникнути санкцій США.

Росія заявляє, що попри санкції добудує газопровід.

Детальніше про механізм санкцій та можливості їхнього обходу читайте у статті "Американський удар по проєкту Путіна: чи зможуть санкції США зупинити Nord Stream 2"