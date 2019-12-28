Nord Stream 2: США дали компаниям-подрядчикам месяц на свертывание работ

США наложат санкции на причастные к строительству газопровода "Северный поток-2" компании, если они в течение 30 дней не прекратят работы.

Об этом 27 декабря заявил Государственный департамент США, сообщает "Европейская правда".

"США введут санкции, если вовлеченные стороны немедленно не продемонстрируют добрых намерений по сворачиванию. Связанные стороны должны завершить прекращение работ в течение 30 дней. Любой компании, которая участвует в" Северном потоке-2", нужно внимательно посмотреть, что это означает для ее деятельности", - говорится в заявлении.

Это касается всех подрядчиков, которые "сознательно продали, арендовали или предоставили суда, осуществляющие прокладку труб на глубине 100 футов или более ниже уровня моря, для строительства" Северного потока-2".

В случае невыполнения требований компании столкнутся с санкциями, предусмотренными в законе об оборонном бюджете США, который президент Дональд Трамп подписал 20 декабря.

Швейцарско-нидерландская компания Allseas, которая прокладывала трубопровод с использованием двух судов - Pioneering Spirit и Solitaire - приостановила работы, чтобы избежать санкций США.

Россия заявляет, что несмотря на санкции достроит газопровод.

Подробнее о механизме санкций и возможности их обхода читайте в статье "Американский удар по проекту Путина: смогут ли санкции США остановить Nord Stream 2".