Партія Орбана повинна найближчими днями проявити лояльність ЄНП - Вебер

Лідер Європейської народної партії у Європарламенті Манфред Вебер заявив у вівторок, що угорській партії влади "Фідес", яку відсторонили від членства в ЄНП, потрібно "чіткими діями" показати, що вона "дотримується принципів" групи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EUobserver.

"Це те, чого ми очікуємо найближчими днями", - сказав Вебер.

У березні членство "Фідес" у ЄНП було призупинено через кампанію угорського уряду проти міграційної політики ЄС, ерозію верховенства права, свободи преси та прав меншин.

Після цього "Фідес" не вийшла зі складу ЄНП, хоча Орбан погрожував таким розвитком подій.

У листопаді Віктор Орбан знову заявив, що його партія може вийти з ЄНП.