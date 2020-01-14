Партия Орбана должна в ближайшие дни проявить лояльность ЕНП - Вебер
Вторник, 14 января 2020, 15:16
Лидер Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер заявил во вторник, что венгерской партии власти "Фидес", которую отстранили от членства в ЕНП, нужно "четкими действиями" показать, что она "придерживается принципов" группы.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EUobserver.
"Это то, чего мы ожидаем в ближайшие дни", - сказал Вебер.
В марте членство "Фидес" в ЕНП было приостановлено из-за кампании венгерского правительства против миграционной политики ЕС, эрозии верховенства права, свободы прессы и прав меньшинств.
После этого "Фидес" не вышла из состава ЕНП, хотя Орбан угрожал таким развитием событий.
В ноябре Виктор Орбан вновь заявил, что его партия может выйти из ЕНП.
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