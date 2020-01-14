Партия Орбана должна в ближайшие дни проявить лояльность ЕНП - Вебер

Лидер Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер заявил во вторник, что венгерской партии власти "Фидес", которую отстранили от членства в ЕНП, нужно "четкими действиями" показать, что она "придерживается принципов" группы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EUobserver.

"Это то, чего мы ожидаем в ближайшие дни", - сказал Вебер.

В марте членство "Фидес" в ЕНП было приостановлено из-за кампании венгерского правительства против миграционной политики ЕС, эрозии верховенства права, свободы прессы и прав меньшинств.

После этого "Фидес" не вышла из состава ЕНП, хотя Орбан угрожал таким развитием событий.

В ноябре Виктор Орбан вновь заявил, что его партия может выйти из ЕНП.