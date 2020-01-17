Помпео перервав мовчання щодо можливих погроз послу в Україні

Державний секретар США Майк Помпео в п'ятницю порушив майже 72-годинне мовчання щодо нібито стеження та погроз колишньому послу США в Україні Марі Йованович, заявивши, що він вважає, що звинувачення виявляться помилковими, але він зобов'язаний оцінити та розслідувати цю справу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Помпео заявив, що не чув про ці звинувачення до цього тижня, коли демократи Конгресу оприлюднили документи від соратника персонального адвоката президента Дональда Трампа, які вказують, що за Йованович стежили. Він також сказав, що ніколи не зустрічався з Левом Парнасом, соратником Руді Джуліані, який заявив про це.

Документи, представлені Парнасом, вказують, що Йованович могли погрожувати незадовго до того, як вона була різко відкликана з Києва минулої весни.

"Ми зробимо все, що потрібно зробити, щоб оцінити, чи щось там відбувалося", - сказав Помпео. "Я підозрюю, що багато з того, про що повідомлялося, у підсумку виявиться хибним, але наш обов'язок зробити так, щоб це розслідувалося", - зазначив він.

Звинувачення, якщо вони правдиві, є центральним у розслідуванні щодо імпічменту Трампа, якого звинувачують у тому, що він зловживав владою президента, тиснучи на Україну, щоб та розслідувала діяльність його конкурента Джо Байдена, і використовував військову допомогу країні як важіль.

Національна поліція України відкрила справу про можливе порушення таємниці телефонних розмов і незаконне збирання конфіденційної інформації колишнього посла США в Україні Марі Йованович.

Нагадаємо, Парнас також заявив, що Трамп погрожував заморозити всю допомогу Україні, якщо не буде оголошено про розслідування справи Джо Байдена.