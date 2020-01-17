Помпео прервал молчание относительно возможных угроз послу в Украине

Государственный секретарь США Майк Помпео в пятницу нарушил почти 72-часовое молчание о якобы слежении и угрозах бывшему послу США в Украине Мари Йованович, заявив, что он считает, что обвинения окажутся ложными, но он обязан оценить и расследовать это дело.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Помпео заявил, что не слышал об этих обвинениях до этой недели, когда демократы Конгресса обнародовали документы от соратника персонального адвоката президента Дональда Трампа, которые указывают на то, что за Йованович следили. Он также сказал, что никогда не встречался с Львом Парнасом, соратником Руди Джулиани, который заявил об этом.

Документы, представленные Парнасом, указывают, что Йованович могли угрожать незадолго до того, как она была резко отозвана из Киева прошлой весной.

"Мы сделаем все, что нужно сделать, чтобы оценить, что-то там происходило", - сказал Помпео. "Я подозреваю, что многое из того, о чем сообщалось, в итоге окажется ложным, но наша обязанность сделать так, чтобы это расследовалось", - отметил он.

Обвинения, если они правдивы, являются центральными в расследовании по импичменту Трампа, которого обвиняют в том, что он злоупотреблял властью президента, оказывая давление на Украину, чтобы та расследовала деятельность его конкурента Джо Байдена, используя военную помощь стране как рычаг.

Национальная полиция Украина открыла дело о возможном нарушении тайны телефонных разговоров и незаконном сборе конфиденциальной информации бывшего посла США в Украине Мари Йованович.

Напомним, Парнас также заявил, что Трамп угрожал заморозить всю помощь Украине, если не будет объявлено о расследовании дела Джо Байдена.