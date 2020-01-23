В Германии узнали решение ЕНП по партии Орбана

Так называемые "три мудреца", которым поручили дать рекомендацию Европейской народной партии относительно того, следует ли выгнать из группы партию венгерского премьер-министра Виктора Орбана "Фидес", предлагают не возобновлять ее членство, пока Орбан не проявит жесты в отношении ЕНП.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написало немецкое издание FAZ.

"Мудрецы" сообщили о своих выводах президенту партии Дональду Туску в начале этой недели, говорится в материале.

Решение должно принять руководство ЕНП в начале февраля.

В марте членство "Фидес" в ЕНП было приостановлено из-за кампании венгерского правительства против миграционной политики ЕС, нарушения принципа верховенства права, свободы прессы и прав меньшинств.

После этого "Фидес" не вышла из состава ЕНП, хотя Орбан угрожал таким развитием событий.

В ноябре Виктор Орбан вновь заявил, что его партия может выйти из ЕНП.

Партия поручила комитету во главе с бывшим президентом Европейского совета Германом ван Ромпеем внести предложения относительно будущего "Фидес".