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Авіація Росії бомбардує Ідліб, сили Асада просунулись вперед

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Авіація Росії бомбардує Ідліб, сили Асада просунулись вперед

Субота, 4 січня 2020, 14:55

Дрон зняв на відео бомбардування ВПС режиму Асада і ВКС Росії міста Маарат-ан-Нуман в сирійському Ідлібі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

Режим Асада, Росія і проіранські угруповання продовжують наносити інтенсивні удари по житловим районам на півдні Ідліба, зокрема по Маарат-ан-Нуману, йдеться у повідомленні.

Дрон телеканалу TRT Arabic зняв на відео бомбардування центральних районів Маарат-ан-Нумана, зокрема падіння бомб на житлові будинки.

Про "килимове бомбардування" повітряними силами Росії цього ранку в Ідлібі повідомляє також німецький журналіст Джуліан Рьопке.

Російські агентства пишуть, що сили режиму Башара Асада зайняли населений пункт Ет-Тах в провінції Ідліб, за 45 км від міста Ідліб.

Сирійська арабська армія показала, що захопила танк у південно-східній частині Ідліба, що нібито належав угрупованню Хаят Тахрір Аль-Шам, "після відбиття контрнаступу джихадистів".

Ідліб - останній великий регіон, який досі перебуває в руках повстанців та джихадистів, що протистоять президенту Башару Асаду.

Організація Об'єднаних Націй каже, що бойові дії мають руйнівні наслідки для трьох мільйонів людей, які мешкають там, з яких 76% - жінки та діти.

ООН заявила, що від 1 грудня 284 000 мирних мешканців покинули свої домівки в утримуваній опозицією північно-західній Сирії під час підтримуваної Росією кампанії авіаударів і обстрілів.

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Сирія
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