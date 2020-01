Авіація Росії бомбардує Ідліб, сили Асада просунулись вперед

Дрон зняв на відео бомбардування ВПС режиму Асада і ВКС Росії міста Маарат-ан-Нуман в сирійському Ідлібі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

Режим Асада, Росія і проіранські угруповання продовжують наносити інтенсивні удари по житловим районам на півдні Ідліба, зокрема по Маарат-ан-Нуману, йдеться у повідомленні.

Дрон телеканалу TRT Arabic зняв на відео бомбардування центральних районів Маарат-ан-Нумана, зокрема падіння бомб на житлові будинки.

Про "килимове бомбардування" повітряними силами Росії цього ранку в Ідлібі повідомляє також німецький журналіст Джуліан Рьопке.

Flächenbombardements der russischen Luftwaffe heute Morgen in Idlib.

Nichts, was Europa beunruhigen würde.

Sind ja nicht die USA ...



Russian Air Force carpet bombings this morning in Idlib.

Nothing that would bother Europe.

Because it’s not the US ...#Hypocrisy pic.twitter.com/4aJap3IBy4