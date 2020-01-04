Авіація Росії бомбардує Ідліб, сили Асада просунулись вперед

Дрон зняв на відео бомбардування ВПС режиму Асада і ВКС Росії міста Маарат-ан-Нуман в сирійському Ідлібі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

Режим Асада, Росія і проіранські угруповання продовжують наносити інтенсивні удари по житловим районам на півдні Ідліба, зокрема по Маарат-ан-Нуману, йдеться у повідомленні.

Дрон телеканалу TRT Arabic зняв на відео бомбардування центральних районів Маарат-ан-Нумана, зокрема падіння бомб на житлові будинки.

Про "килимове бомбардування" повітряними силами Росії цього ранку в Ідлібі повідомляє також німецький журналіст Джуліан Рьопке.

Flächenbombardements der russischen Luftwaffe heute Morgen in Idlib.

Nichts, was Europa beunruhigen würde.

Sind ja nicht die USA ...



Russian Air Force carpet bombings this morning in Idlib.

Nothing that would bother Europe.

Because it’s not the US ...#Hypocrisy pic.twitter.com/4aJap3IBy4 — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) January 4, 2020

Російські агентства пишуть, що сили режиму Башара Асада зайняли населений пункт Ет-Тах в провінції Ідліб, за 45 км від міста Ідліб.

Сирійська арабська армія показала, що захопила танк у південно-східній частині Ідліба, що нібито належав угрупованню Хаят Тахрір Аль-Шам, "після відбиття контрнаступу джихадистів".

Ідліб - останній великий регіон, який досі перебуває в руках повстанців та джихадистів, що протистоять президенту Башару Асаду.

Організація Об'єднаних Націй каже, що бойові дії мають руйнівні наслідки для трьох мільйонів людей, які мешкають там, з яких 76% - жінки та діти.

ООН заявила, що від 1 грудня 284 000 мирних мешканців покинули свої домівки в утримуваній опозицією північно-західній Сирії під час підтримуваної Росією кампанії авіаударів і обстрілів.