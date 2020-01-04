Авиация России бомбит Идлиб, силы Асада продвинулись вперед

Дрон снял на видео бомбардировки ВВС режима Асада и ВКС России города Маарат-ан-Нуман в сирийском Идлибе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Режим Асада, Россия и проиранские группировки продолжают наносить интенсивные удары по жилым районам на юге Идлиб, в том числе по Маарат-ан-Нуману, говорится в сообщении.

Дрон телеканала TRT Arabic снял на видео бомбардировки центральных районов Маарат-ан-Нумана, в частности падение бомб на жилые дома.

О "ковровой бомбардировке" воздушными силами России утром в Идлибе сообщает также немецкий журналист Джулиан Рёпке.

Flächenbombardements der russischen Luftwaffe heute Morgen in Idlib.

Nichts, was Europa beunruhigen würde.

Sind ja nicht die USA ...



Russian Air Force carpet bombings this morning in Idlib.

Nothing that would bother Europe.

Because it’s not the US ...#Hypocrisy pic.twitter.com/4aJap3IBy4 — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) January 4, 2020

Российские агентства пишут, что силы режима Башара Асада заняли населенный пункт Эт-Тах в провинции Идлиб, в 45 км от города Идлиб.

Сирийская арабская армия показала, что захватила танк в юго-восточной части Идлиба, который якобы принадлежал группировке Хаят Тахрир Аль-Шам, "после отражения контрнаступления джихадистов".

Идлиб - последний крупный регион, который до сих пор находится в руках повстанцев и джихадистов, противостоящих президенту Башару Асаду.

Организация Объединенных Наций говорит, что боевые действия несут разрушительные последствия для трех миллионов человек, проживающих там, из которых 76% - женщины и дети.

ООН заявила, что с 1 декабря 284 000 мирных жителей покинули свои дома в удерживаемой оппозицией северо-западной Сирии во время поддерживаемой Россией кампании авиаударов и обстрелов.