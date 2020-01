Авиация России бомбит Идлиб, силы Асада продвинулись вперед

Дрон снял на видео бомбардировки ВВС режима Асада и ВКС России города Маарат-ан-Нуман в сирийском Идлибе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Режим Асада, Россия и проиранские группировки продолжают наносить интенсивные удары по жилым районам на юге Идлиб, в том числе по Маарат-ан-Нуману, говорится в сообщении.

Дрон телеканала TRT Arabic снял на видео бомбардировки центральных районов Маарат-ан-Нумана, в частности падение бомб на жилые дома.

О "ковровой бомбардировке" воздушными силами России утром в Идлибе сообщает также немецкий журналист Джулиан Рёпке.

Flächenbombardements der russischen Luftwaffe heute Morgen in Idlib.

Nichts, was Europa beunruhigen würde.

Sind ja nicht die USA ...



Russian Air Force carpet bombings this morning in Idlib.

Nothing that would bother Europe.

Because it’s not the US ...#Hypocrisy pic.twitter.com/4aJap3IBy4